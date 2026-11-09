2510 людей залишили п’ять сіл у Північному Дарфурі — Anadolu Agency

У Судані 2510 людей залишили п’ять сіл у штаті Північний Дарфур через погіршення безпекової ситуації. Більшість постраждалих родин перетнула кордон із сусіднім Чадом, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міжнародну організацію з міграції (МОМ).

Переміщення в Ум-Барі

За даними МОМ, люди залишили села в місцевості Ум-Барі, де безпекова ситуація залишається нестабільною. Це не перша хвиля переміщення в цій місцевості: раніше організація повідомляла, що з 29 по 31 жовтня 1150 людей залишили чотири села. Ще 895 людей залишили три села в Ум-Барі раніше в жовтні.

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Переміщення в Південному Кордофані

Окремо МОМ повідомила, що в суботу 115 людей залишили село Аль-Фаршая в місцевості Діллінг у штаті Південний Кордофан. Більшість із них перемістилася до інших місць у межах цієї місцевості.

Раніше МОМ та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців попередили, що гостра нестача фінансування може залишити мільйони переміщених війною людей у Судані без екстреного житла та предметів першої необхідності. За їхніми даними, близько 8,6 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними в Судані, а понад 4,6 мільйона виїхали за кордон. Війна між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки триває від квітня 2023 року.

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