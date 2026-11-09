26-й Кнесет Ізраїлю складатиме присягу на тлі глухого кута — Jerusalem Post

В Ізраїлі 10 листопада має відбутися урочиста церемонія складання присяги депутатами 26-го Кнесету. Усі 120 парламентарів по черзі заявлять про відданість Кнесету, а засідання вестиме спікер парламенту Амір Охана. У церемонії також запланований виступ президента Іцхака Герцога, повідомляє Jerusalem Post.

Підготовка нових депутатів

До нового скликання парламенту увійдуть 47 депутатів, які вперше обіймуть мандат. Напередодні вони взяли участь в ознайомчому дні: випробували систему голосування в пленарній залі та по черзі віддали голоси.

У будівлі Кнесету також готувалися до урочистої церемонії: в залах розклали квіти, перед нею постелили червону доріжку, а для парламентських фракцій облаштовували нові кімнати для засідань. Крім того, оголосили нову схему розсадки депутатів у пленарній залі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори про уряд

Церемонія відбудеться під час переговорів про формування уряду. Президент Герцог доручив лідеру партії «Яшар» Гаді Айзенкоту сформувати наступний уряд. За законом він має 28 днів від неділі для виконання цього завдання, а президент може за потреби продовжити строк ще на 14 днів.

За даними видання, блок прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу здобув 53 місця в новому Кнесеті, а блок його опонентів — 48. Жодна зі сторін не має необхідної для формування уряду більшості у 61 голос. Опозиційний блок також прагне замінити Охану на посаді спікера одразу після присяги нового складу парламенту, що дало б йому змогу контролювати законодавчий порядок денний.

Читай нас у