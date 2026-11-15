30 серверів у Південній Кореї потрапили до списку цілей хакерів — Korea Herald

У Південній Кореї 30 серверів потрапили до переліку потенційних цілей для кібератак, який, за оцінкою компанії Cyfirma, склали хакери з можливими зв’язками з екосистемою угруповання Lazarus. Загалом список охоплював 216 серверів у 10 країнах.

Які установи опинилися серед цілей

Як повідомляє Korea Herald, перелік містив сервери державних органів, банків, телекомунікаційних компаній та постачальників інфраструктури. За даними Cyfirma, список склали хакери, які спілкувалися корейською мовою, а його формування завершили 24 жовтня.

Найбільше потенційних цілей було в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — 148 серверів. У Північній Америці зафіксували 49 серверів, а на Близькому Сході — 19. На США та Японію разом припадало 44,4% усіх серверів зі списку.

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Оцінка Cyfirma

Компанія Cyfirma заявила, що з високою впевненістю пов’язує авторів списку з екосистемою Lazarus Group. Ймовірними цілями хакерів вона назвала фінансову вигоду та шпигунство.

Водночас у Cyfirma наголосили: потрапляння сервера до переліку не означає, що його вже успішно зламали. Адміністраторам рекомендували встановити патчі безпеки та перезапустити відповідні програми, зазначивши, що самого оновлення вебзастосунків для усунення вразливостей недостатньо.

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