30 серверів у Південній Кореї потрапили до списку цілей хакерів — Korea Herald
У Південній Кореї 30 серверів потрапили до переліку потенційних цілей для кібератак, який, за оцінкою компанії Cyfirma, склали хакери з можливими зв’язками з екосистемою угруповання Lazarus. Загалом список охоплював 216 серверів у 10 країнах.
Які установи опинилися серед цілей
Як повідомляє Korea Herald, перелік містив сервери державних органів, банків, телекомунікаційних компаній та постачальників інфраструктури. За даними Cyfirma, список склали хакери, які спілкувалися корейською мовою, а його формування завершили 24 жовтня.
Найбільше потенційних цілей було в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — 148 серверів. У Північній Америці зафіксували 49 серверів, а на Близькому Сході — 19. На США та Японію разом припадало 44,4% усіх серверів зі списку.
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Оцінка Cyfirma
Компанія Cyfirma заявила, що з високою впевненістю пов’язує авторів списку з екосистемою Lazarus Group. Ймовірними цілями хакерів вона назвала фінансову вигоду та шпигунство.
Водночас у Cyfirma наголосили: потрапляння сервера до переліку не означає, що його вже успішно зламали. Адміністраторам рекомендували встановити патчі безпеки та перезапустити відповідні програми, зазначивши, що самого оновлення вебзастосунків для усунення вразливостей недостатньо.