В Англії 31 медичний траст попередив, що вимоги Національної служби охорони здоров’я (NHS) щодо значної економії цього року можуть завадити їхній нормальній роботі. Усі вони внесли до своїх публічних реєстрів ризиків загрозу, пов’язану з такими вимогами, повідомляє The Guardian.

Для 27 із цих трастів нестача коштів є найбільшою загрозою. Шість організацій оцінили цей ризик у 25 балів — це найвищий можливий показник у їхніх реєстрах. Лікарні запускають програми економії, які передбачають обмеження послуг і скорочення штатів, попри поширену нестачу персоналу в NHS.

Мільйонні плани економії

King’s College Hospital NHS Trust у Лондоні прагне заощадити £85 млн, а група лікарень St George’s, Epsom and St Helier — £91 млн. Nottingham University Hospitals Trust планує скоротити штат на 1 279 працівників, щоб виконати план заощаджень на £106 млн у 2026–2027 роках. Там визнали, що третина визначених заходів економії має високий ризик.

Лондонський Barts Health Trust також планує ліквідувати 1 100 посад. Torbay and South Devon Trust скорочує 199 неклінічних робочих місць, а також підвищує для працівників вартість паркування та харчування. Ціль трасту за програмою скорочення витрат становить £54,4 млн, а базовий дефіцит — £100 млн.

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Наслідки для пацієнтів

У серпні пацієнти з онкологічними захворюваннями в графстві Кент чекали до місяця на прийом перед початком хіміотерапії. У документах East Kent Trust пов’язав це зі зменшенням кількості медсестер у відділенні після зниження ставок оплати за додаткові зміни.

York and Scarborough Trust у вересні заявив, що закриє 28-ліжкове відділення в громадській лікарні Брідлінгтона, аби заощадити £1 млн. Траст також розглядає скорочення годин роботи трьох центрів невідкладної допомоги в Йорку, Скарборо та Малтоні. Harrogate and District Trust вирішив припинити надання позаробочої допомоги лікарів загальної практики в районах Гемблтон і Ричмонд у сільському Йоркширі через нестачу коштів.

Представник NHS England заявив, що медичні організації працюють над підвищенням продуктивності, дотриманням фінансових планів і раціональним використанням коштів платників податків, водночас продовжуючи надавати необхідну допомогу пацієнтам.

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