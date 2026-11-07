42 хвилини яскравого світла щодня пов’язали з нижчим ризиком деменції — ScienceAlert

Китайські дослідники на основі даних UK Biobank пов’язали щонайменше 42 хвилини щоденного перебування при яскравому світлі інтенсивністю від 5000 люксів зі зниженням відносного ризику деменції на 17%. Як повідомляє ScienceAlert, у дослідженні взяли участь майже 88 тисяч літніх людей, а результати опублікували в журналі General Psychiatry.

Як збирали дані

Автори роботи, яких очолювали дослідники з Медичного університету Гуанчжоу, проаналізували дані UK Biobank. Учасники безперервно носили датчики освітлення протягом семи днів. Люди з вищим рівнем денного освітлення протягом цього періоду мали нижчий ризик розвитку деменції приблизно через вісім років.

Що довшою була денна експозиція до природного або штучного світла, то сильнішим виявлявся зв’язок зі зниженим ризиком. За оцінкою авторів, денне освітлення було сильнішим предиктором ризику деменції, ніж шість традиційних чинників, серед яких ожиріння, вживання алкоголю, забруднення повітря та втрата слуху.

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Зв’язок для вечірнього хронотипу

Найвиразнішу асоціацію зафіксували серед людей із вечірнім хронотипом: більше денного освітлення пов’язали зі зниженням ризику деменції до 41%. У носіїв алеля APOE ε4, пов’язаного з генетичним ризиком деменції, вищий рівень денного освітлення асоціювався зі зниженням ризику до 27%.

Дослідження має спостережний характер і не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Водночас учасники з вищим рівнем денного освітлення, як правило, мали більший об’єм або площу поверхні окремих ділянок медіальної скроневої частки мозку, важливої для пам’яті та однієї з перших уражених при деменції.

Автори також зазначили, що сучасні люди проводять майже 90% часу в приміщеннях, де штучне освітлення вдень зазвичай становить близько 300–500 люксів. На їхню думку, яскравіше денне освітлення може бути перспективним напрямом для подальших досліджень профілактики психічних розладів і деменції.

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