44% користувачів GLP-1 у США відхилялися від призначеної схеми — Ars Technica

У США 44% людей, які застосовували препарати класу GLP-1, повідомили, що використовували їх не так, як було призначено. Вони пропускали дози, відкладали повторне отримання препарату або застосовували менші дози. Такі дані навели дослідники Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) у дослідженні, заснованому на опитуванні понад 8 тисяч дорослих американців у липні—серпні 2025 року, повідомляє Ars Technica.

Масштаби застосування

За оцінкою авторів дослідження, у 2025 році агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1, або GLP-1, застосовували 9,8% дорослого населення США — приблизно 27 мільйонів людей. Ці препарати використовують, зокрема, для лікування діабету та зниження ваги.

Понад половина респондентів, які змінювали спосіб застосування ліків, пояснили це вартістю препаратів або труднощами з їхньою доступністю. Серед користувачів віком від 14 до 39 років, які відходили від призначеної схеми, 58% назвали вартість перешкодою. Серед людей віком від 65 років цей показник становив 20%.

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Незатверджені версії препаратів

Щонайменше 23% усіх користувачів GLP-1 застосовували препарати, виготовлені компаундинговими аптеками. Ще 9% не змогли визначити, чи був їхній препарат таким. Ці версії мають імітувати затверджені Управлінням з контролю за харчовими продуктами і медикаментами США препарати, зокрема Wegovy або Ozempic, однак самі по собі не проходять перевірку FDA на безпеку, ефективність і якість перед продажем.

Серед людей, які використовували такі препарати, 62% повідомили про відхилення від призначеного способу застосування. Для користувачів брендових ліків цей показник становив 36%. Автори дослідження зазначили, що для препаратів, виготовлених компаундинговими аптеками, частіше трапляються помилки під час виготовлення, забруднення та інші виробничі проблеми.

Окреме дослідження сайтів, що продавали такі GLP-1 у 2025 році, виявило: майже 40% ресурсів прямо або непрямо стверджували, що препарати схвалені FDA, а майже 80% використовували в рекламі брендові назви. Дослідники CDC закликали додатково вивчати безпеку й ефективність змін дозування та частоти застосування препаратів у реальних умовах.

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