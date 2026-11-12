44% поляків хочуть нової політичної сили — RMF24

У Польщі 44% опитаних хотіли б появи нової партії або політичної сили як альтернативи нинішнім угрупованням. Про це свідчать результати опитування компанії Opinia24, проведеного на замовлення RMF FM, повідомляє RMF24.

Як розподілилися відповіді

Ідею створення нової політичної сили однозначно підтримали 22% респондентів, ще 22% висловили помірну підтримку. Проти появи нового угруповання виступили 32% учасників опитування, зокрема 15% заявили про рішуче неприйняття такого варіанта. Чверть опитаних не визначилася зі своєю позицією.

Хто підтримує зміни

Прихильниками появи нової сили найчастіше були чоловіки, молоді виборці віком від 18 до 29 років та люди з вищою освітою. Найвищий рівень підтримки зафіксували серед респондентів віком 18–24 роки, а також серед людей із середньою освітою.

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Найчастіше проти нової політичної сили висловлювалися особи старші за 60 років і прихильники Громадянської коаліції. Найменше зацікавленими у змінах також були виборці партій, які нині перебувають при владі в Сеймі.

Парламентський контекст

Після парламентських виборів 15 жовтня 2023 року в Сеймі Польщі представлені п'ять головних політичних сил: Громадянська коаліція, Право і справедливість, Третій шлях, Нова лівиця та Конфедерація «Свобода і незалежність». Наступні вибори до Сейму мають відбутися не пізніше жовтня 2027 року.

Опитування провели 2–4 листопада 2026 року на репрезентативній вибірці з 1001 жителя Польщі віком від 18 років. Дослідження поєднало телефонні інтерв'ю CATI та онлайн-опитування CAWI.

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