45 днів йоги поліпшили настрій і сон у дослідженні в Індії — News-Medical

У Пуне, Індія, рандомізоване контрольоване дослідження за участю 139 здорових дорослих показало: 45 днів стандартизованих занять йогою були пов’язані з кращими показниками настрою, самооцінки якості сну та окремих тестів короткочасної пам’яті порівняно з контрольною групою. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports.

Як проводили дослідження

Випробування відбувалося в одному з університетів Пуне з жовтня 2023 року до січня 2025 року. Учасниками стали люди віком від 18 до 55 років без попереднього досвіду занять йогою. Їх випадково розподілили на групу йоги та групу очікування, яка отримала загальні рекомендації залишатися фізично активною, а можливість займатися йогою мала пізніше.

Програма тривала 45 днів, заняття проводив один інструктор. Кожна сесія в середньому тривала 50 хвилин і поєднувала розминку, асани, дихальні вправи, керовану релаксацію йога-нідра та медитацію. Основним показником був настрій за шкалою позитивного і негативного афекту PANAS; також учасники виконували тести на швидкість обробки інформації та короткочасну пам’ять і оцінювали якість сну.

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Результати та обмеження

Дослідження завершили 125 людей. Після коригування початкових показників у групі йоги оцінка позитивного афекту була приблизно на чотири пункти вищою, а негативного — на 3,5 пункти нижчою, ніж у контрольній групі. Показник якості сну був приблизно на 1,2 пункти нижчим, що відповідає кращій самооцінці сну.

Учасники, які займалися йогою, також краще впоралися з повторенням числових послідовностей у прямому порядку та за сумарним показником цього тесту. Водночас відмінностей у повторенні послідовностей у зворотному порядку та в тесті на зіставлення символів не виявили.

Функціональну магнітно-резонансну томографію у стані спокою провели в підгрупі з 43 учасників. Сканування виявило зміни функціональної зв’язаності мереж мозку, пов’язаних із рухом, увагою, мовою та мозочком. Автори наголосили, що такі результати не доводять підвищення ефективності роботи мозку або поліпшення всіх когнітивних функцій. Вони також зазначили, що на відповіді щодо настрою і сну могли впливати очікування учасників та соціальна взаємодія під час групових занять.

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