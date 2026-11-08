49% трастів NHS в Англії не мають коштів на покриття декретних відпусток — The Guardian

У Великій Британії 49% трастів Національної служби охорони здоров’я (NHS) в Англії не мають окремого бюджету або політики, яка дозволяла б перевищувати видатки для покриття декретних відпусток працівників. Про це свідчить аналіз Chartered Society of Physiotherapy, проведений на основі запитів щодо доступу до інформації, повідомляє The Guardian.

Менше підтримки для фізіотерапевтів

За даними аналізу, фізіотерапевтичні служби опиняються в гіршому становищі порівняно з іншими напрямами медичної допомоги. У 22% трастів механізми покриття декретних відпусток не поширювалися на фізіотерапевтів. Для медсестринських посад цей показник становив 9%.

Жінки становлять приблизно 79% працівників фізіотерапевтичної служби NHS. У Chartered Society of Physiotherapy зазначили, що відсутність планування заміни персоналу змушує перевантажені команди виконувати той самий обсяг роботи меншою кількістю працівників. Це, за оцінкою організації, може подовжувати очікування пацієнтів на лікування та реабілітацію.

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Заклики до рівного фінансування

Директор із практики та розвитку Chartered Society of Physiotherapy Еш Джеймс заявив, що фізіотерапевтичні команди значно рідше, ніж медсестринські, мають доступ до фінансування заміни працівників у декретній відпустці. Організація закликала трасти NHS забезпечити однакові умови такого фінансування для різних клінічних професій, а уряд — скасувати заморожування набору персоналу та інвестувати у фізіотерапевтичну службу.

Голова Patients’ Association Аластер Гендерсон заявив, що нестача належної заміни персоналу у вже перевантажених службах може означати довше очікування лікування і реабілітації, менший доступ до спеціалізованої експертизи та додаткове навантаження на працівників, які залишаються на роботі.

Раніше дослідження Chartered Society of Physiotherapy також вказувало на проблеми з простором і обладнанням для реабілітації: чотири з десяти працівників фізіотерапевтичної служби NHS втратили або очікували втратити спеціально відведені приміщення. В опитуванні понад 2 тисяч членів організації шість із десяти респондентів повідомили, що їхні кабінети зайняли інші клінічні команди.

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