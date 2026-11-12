53 держави-члени ООН закликали Ізраїль відкрити Газу для допомоги — The National

У Нью-Йорку, США, група з 53 держав-членів ООН та інших організацій закликала майбутній уряд Ізраїлю відкрити Газу для безперешкодного надходження гуманітарної допомоги. Учасники звернення наголосили, що нестача засобів для облаштування укриттів і медичних товарів на тлі початку зими створює для палестинців ризик захворювань, яких можна уникнути, повідомляє The National.

Заклик відкрити всі переходи

Спільну заяву в ООН очолили Велика Британія, Катар і Йорданія. Її підписанти закликали забезпечити ввезення допомоги через усі доступні прикордонні переходи та наземні маршрути, а також повну й передбачувану роботу гуманітарних коридорів через Єгипет і Йорданію.

У заяві зазначено, що обсяг допомоги досі не досяг рівня, визначеного резолюцією Ради Безпеки ООН №2803. Документ підтримав запропонований США план Ради миру та закликав негайно постачати допомогу щонайменше на рівнях, погоджених у січні 2025 року.

Посол Великої Британії Сара Макінтош, яка виступила від імені підписантів, заявила, що після припинення вогню покращення гуманітарної ситуації можливе за наявності політичної волі. Водночас обмеження на ввезення критично важливих предметів для укриття та інших життєво необхідних товарів не дозволяють гуманітарним організаціям працювати в потрібному масштабі.

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Ризики для населення та удар по лікарні

За оцінкою Дитячого фонду ООН, близько 1,7 млн із 2,2 млн жителів Гази мешкають у наметах, тимчасових укриттях або пошкоджених будівлях, уразливих до затоплення, холоду й руйнування. Майже мільйон людей перебувають у районах із ризиком затоплення, зокрема приблизно 400 тисяч — у зонах, де повені вкрай імовірні.

Підписанти також закликали Ізраїль захищати медиків, лікарні, медичний транспорт і гуманітарні об’єкти, а також прискорити підзвітні кримінальні розслідування атак на працівників охорони здоров’я та гуманітарних працівників. Окремо вони вимагали допустити до Гази високопосадові міжнародні делегації та журналістів.

Того ж дня, за даними видання, ізраїльський удар по лікарні Насер у Хан-Юнісі на півдні Гази забрав життя 10 людей. Армія Ізраїлю заявила, що ціллю був високопоставлений командир ХАМАС, і звинуватила угруповання у використанні комплексу лікарні для планування атак; ХАМАС це заперечив. Міністерство охорони здоров’я Гази повідомило, що від початку припинення вогню загинули понад 1,6 тисячі палестинців.

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