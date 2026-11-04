59% австралійців назвали рівень імміграції надто високим — ABC News Australia

В Австралії 59% учасників нового дослідження соціальної згуртованості заявили, що рівень імміграції є надто високим. Це найвищий показник за весь час проведення опитування Scanlon Foundation, яке цьогоріч охопило 10 тисяч повнолітніх респондентів. Як повідомляє ABC News, дослідження також зафіксувало зростання песимізму, фінансової тривоги та недовіри в австралійському суспільстві.

Песимізм і фінансовий тиск

Кожен третій опитаний вважає, що його життя впродовж наступних трьох-чотирьох років стане дещо або значно гіршим. Від початку дослідження у 2006 році цей показник зріс утричі. Частка людей, які називають себе щасливими або дуже щасливими, поступово зменшувалася протягом останніх 20 років.

Фінансові труднощі вплинули на можливість домогосподарств оплачувати базові потреби: 13% респондентів повідомили про проблеми з оплатою їжі, стільки ж — оренди або іпотеки. Ще 21% не могли оплатити ліки чи медичну допомогу, а 19% — опалення або охолодження житла. Найчастіше з фінансовими труднощами стикалися молоді та люди середнього віку, зокрема жінки й домогосподарства з одним джерелом доходу.

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Ставлення до імміграції та влади

Попри те, що 64% учасників опитування все ще вважають, що прийняття іммігрантів робить Австралію сильнішою, цей показник знизився з 78% у 2022 році. Рекордні 38% респондентів погодилися з твердженням, що іммігранти забирають робочі місця.

Майже половина опитаних, або 48%, вважають, що систему державного управління Австралії необхідно суттєво змінити або замінити. Понад кожен п'ятий респондент переконаний, що федеральний уряд майже ніколи не діятиме правильно. Водночас 62% учасників заявили про погіршення соціальної згуртованості, хоча індекс соціальної згуртованості у звіті в останні роки залишався стабільним.

У звіті також висловлено занепокоєння поширенням расової ненависті та насильства, що створює тиск на мультикультурне суспільство країни. Амар Сінгх, який керує благодійною організацією Turbans 4 Australia, повідомив про зростання кількості расистських образ і нападів на австралійців індійського походження, наголосивши, що фінансові труднощі не можуть бути виправданням нетерпимості.

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