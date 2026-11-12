59 британських депутатів закликали до санкцій проти посадовців Ізраїлю — Anadolu Agency

У Великій Британії 59 парламентарів підтримали парламентське звернення із закликом до уряду запровадити санкції проти ізраїльських посадовців та інших осіб, яких у документі названо відповідальними за перешкоджання гуманітарній допомозі для Гази. Як повідомляє Anadolu Agency, звернення також стосується погіршення становища переміщених палестинців після сильних дощів і повеней.

Звернення парламентарів

Ініціативу вніс депутат Лейбористської партії Річард Бергон. Станом на четвер, через два дні після подання документа, його підписали 59 парламентарів. У тексті звернення висловлено занепокоєння гуманітарною ситуацією в Газі, де зливи та підтоплення посилили труднощі переміщених палестинців, які потребують належного притулку та захисту від погіршення погоди.

Автори документа назвали наслідки негоди передбачуваними та послалися на попереднє попередження ООН про те, що 950 тисяч переміщених палестинців перебували під загрозою затоплення. У зверненні також засуджено обмеження Ізраїлю на ввезення гуманітарної допомоги, зокрема матеріалів для облаштування укриттів.

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Заклик щодо допомоги Газі

Парламентарі розкритикували, як зазначено у зверненні, перешкоджання гуманітарним операціям Агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA, зокрема обмеження на ввезення допомоги та в'їзд міжнародних працівників. Вони закликали британський уряд вимагати негайного й безперешкодного допуску гуманітарної допомоги, матеріалів для укриттів і обладнання для відбудови, зокрема через UNRWA.

Звернення містить заклик використати повноваження за новими Правилами глобальних санкцій у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права 2026 року для запровадження санкцій проти осіб, відповідальних за перешкоджання гуманітарній допомозі. За даними медіаофісу уряду Гази, шторми затопили приблизно 70 тисяч наметів, у яких жили переміщені люди. UNRWA повідомило, що близько 1,98 мільйона людей у Газі потребують притулку та інших предметів першої необхідності напередодні зими.

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