62% індійських американців мають намір голосувати за демократів — NDTV World

У США 62% опитаних американців індійського походження заявили, що мають намір голосувати за Демократичну партію на проміжних виборах 2026 року. Республіканців планували підтримати 19% респондентів, ще 12% не визначилися, повідомляє NDTV World.

Опитування Carnegie Endowment for International Peace, проведене з YouGov, тривало з 7 до 27 жовтня та охопило 1 тисячу повнолітніх американців індійського походження. Себе демократами назвали 46% учасників дослідження, республіканцями — 19%, а незалежними — 26%.

Зниження підтримки республіканців

Серед чоловіків віком від 40 років за республіканців збиралися голосувати 16%, тоді як у січні 2026 року таких було 32%. У групі чоловіків віком 18–39 років республіканців планували підтримати 23% опитаних. Для порівняння, у 2024 році Дональд Трамп мав 40% підтримки серед цієї групи.

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Серед тих, хто планував голосувати за демократів, 35% пояснили це передусім неприйняттям кандидата або партії республіканців. Ще 65% заявили, що підтримують кандидата або партію демократів.

Імміграція та расистські прояви

Серед чинників, які впливають на політичні настрої громади, у матеріалі названі занепокоєння щодо обмежень для віз H-1B, депортацій та посиленої перевірки індійських ІТ-компаній. Майже половина респондентів — 48% — повідомила, що доволі або дуже часто бачить у соцмережах расистські дописи проти індійців чи американців індійського походження. Приблизно чверть учасників опитування зазначили, що їх називали образливими словами.

Американці індійського походження становлять близько 1,5% населення США. Водночас їхня явка на президентських виборах сягнула 71% у 2020 році та близько 70% у 2024-му. Значна частина громади живе в Каліфорнії, Техасі, Нью-Джерсі та Нью-Йорку, а також у передмістях штатів, де конкуренція на виборах є особливо гострою.

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