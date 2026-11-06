62% поляків не засуджують життя без шлюбу та контрацепцію — RMF24

У Польщі по 62% опитаних не вважають чимось поганим дошлюбний секс, використання контрацепції та життя в парі без офіційного укладення шлюбу. Про результати дослідження Центру вивчення громадської думки CBOS повідомляє RMF24. Опитування провели 20–30 серпня 2026 року на репрезентативній вибірці з 935 осіб.

Респонденти відповідали під час особистих інтерв’ю, телефоном та онлайн. За даними CBOS, упродовж останніх п’яти років моральні оцінки поляків щодо дошлюбного сексу, контрацепції та життя без шлюбу істотно не змінилися.

Ставлення до приватного життя

Частка противників дошлюбного сексу, контрацепції та співжиття без шлюбу становить від 16% до 19%. Більш суперечливим для респондентів є розлучення: 44% не бачать у ньому нічого поганого, тоді як 25% висловили несхвалення.

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Переривання вагітності негативно оцінюють 53% опитаних, а 21% не вважає його чимось поганим. Щодо гомосексуальності думки майже розділилися: негативну оцінку дали 40% респондентів, а 37% не бачать у цьому нічого поганого. Подібне співвідношення зафіксували в оцінках евтаназії — 39% проти 37%.

Найсуворіші оцінки — насильству й корупції

Найбільше несхвалення викликають дії, що порушують закон або суспільний порядок. Побиття дітей засуджують 96% опитаних, отримання хабарів та експлуатацію працівників — по 95%, а давання хабарів — 93%. Подружню зраду негативно оцінюють 90% респондентів, зловживання службовим становищем — 91%, а нехтування робочими обов’язками — 85%.

Більш ліберальні погляди частіше висловлюють люди до 45 років, жителі великих міст, особи з вищою освітою та респонденти з доходом понад 4 тис. злотих на людину. Більш суворі моральні оцінки частіше властиві людям віком від 54 років, мешканцям сходу Польщі, сіл і малих міст, а також тим, хто регулярно практикує релігію. CBOS також зазначає, що жінки, особливо молоді, частіше демонструють ліберальніші моральні оцінки, ніж чоловіки.

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