65-річна плавчиня загинула після нападу акули біля ПАР — BBC News

У ПАР 65-річна Джанін Лохренберг загинула після нападу акули під час ранкового запливу біля пляжу в КуҐомпо-Сіті, колишньому Іст-Лондоні. Напад стався у вівторок близько 08:00, коли жінка плавала разом із місцевим клубом плавців на відкритій воді.

Поранення під час запливу

За словами очевидців, акула вкусила Лохренберг у стегно та верхню частину руки. Інші плавці доправили її до берега, однак, ймовірно, жінка померла ще до того, як її витягли з води. Про це повідомляє BBC News.

Один з учасників запливу розповів, що на щиколотці Лохренберг був магнітний браслет для відлякування акул. Її сестра Марґо сказала, що тримала голову Джанін, коли плавці доправляли її до берега, і вважає, що сестра стікла кров'ю у воді.

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Пляжі закрили

Партнерка загиблої Барбара Брісленд повідомила, що Лохренберг була колишньою медичною фізикинею та добре плавала. За її словами, жінка часто запливала за лінію прибою. Брісленд також розповіла, що вони чекали на вихід на пенсію та збиралися вирушити у тритижневу автомобільну подорож.

Місцева влада закрила пляж Орієнт, де стався напад, а також ще один пляж неподалік. За даними Міжнародного архіву нападів акул при Музеї Флориди, з 2012 року в ПАР зафіксували менш ніж десять смертельних нападів акул.

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