69% євреїв Франції розглянуть виїзд у разі обрання Меланшона — Jerusalem Post

У Франції 69% євреїв заявили, що розглянуть можливість виїхати з країни, якщо лідера партії «Нескорена Франція» Жана-Люка Меланшона оберуть президентом у 2027 році. Такі результати опитування AJC, Французького інституту громадської думки IFOP і Fondapol повідомляє Jerusalem Post.

Серед респондентів, які допускають еміграцію за президентства Меланшона, 40% відповіли, що «безумовно» розглянуть такий варіант. Для порівняння, 31% опитаних сказали, що могли б виїхати у разі обрання президенткою Марін Ле Пен. У 2024 році 57% респондентів заявляли, що розглянуть від’їзд, якщо президентом стане кандидат від «Нескореної Франції». Загалом 64% французьких євреїв зазначили, що думають про від’їзд незалежно від результату виборів, тоді як у 2024 році таких було 52%.

Побоювання щодо кандидатів

Виконувачка обов’язків директорки паризького офісу AJC Сара Перес-Пар’єнт наголосила, що ці показники не варто трактувати як наміри голосувати за конкретних політиків. За її словами, вони відображають рівень занепокоєння єврейської громади різними політичними сценаріями. Серед тих, хто розглядає еміграцію, найчастіше називали Ізраїль як можливий напрямок переїзду, другим — США.

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Згідно з опитуванням, 86% французьких євреїв вважають, що Меланшон сприяє зростанню антисемітизму у Франції. Таку саму оцінку щодо лідерки «Зелених» Марін Тондел’є висловили 68% респондентів, щодо очільника Соціалістичної партії Олів’є Фора — 62%, а щодо лідера комуністів Фаб’єна Русселя — 56%. Меланшон відкидає звинувачення в антисемітизмі.

Антисемітські інциденти та відчуття безпеки

Барометр «Рентген антисемітизму у Франції» також зафіксував, що у 2025 році французьке Міністерство внутрішніх справ зареєструвало 1320 антисемітських актів — у середньому більш як три на день. За даними опитування, 82% євреїв Франції повідомили, що протягом життя зазнавали антисемітських проявів: 60% стикалися з образами, а 35% — із погрозами фізичного насильства.

Дві третини опитаних, або 66%, не вважають Францію безпечною країною для євреїв. Після 7 жовтня 69% респондентів почали уникати певних дій у повсякденному житті: 48% перестали носити в публічному просторі помітні релігійні символи, а 29% зняли мезузи з дверних одвірків. Лише 22% постраждалих від антисемітських дій зверталися до поліції.

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