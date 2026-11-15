70% молодих жителів Сеула бачать гендерну дискримінацію — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, 70,2% молодих жителів, опитаних Фондом жінок і сім’ї Сеула, заявили, що бачать гендерну дискримінацію щодо жінок і чоловіків. Про це повідомляє Korea Herald.

Онлайн-опитування провели з 11 до 29 травня серед 2647 людей віком від 19 до 34 років. Зокрема, 40,3% учасників сказали, що усвідомлюють структурну нерівність щодо жінок і вважають, що суттєва дискримінація існує стосовно обох статей. Ще 29,9% респондентів зазначили, що визнають дискримінацію жінок, однак наголошують на потребі гендерно нейтральної справедливості та вважають, що чоловіки також зазнають дискримінації.

Ставлення до гендерних ролей

Ще 14,5% опитаних повідомили, що добре усвідомлюють дискримінацію жінок і виступають проти несправедливого ставлення до чоловіків. Водночас 6,4% заявили, що дискримінації зазнають чоловіки, але не жінки.

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Тиск традиційних гендерних ролей відчуває приблизно однакова частка чоловіків і жінок: 34,5% та 34,7% відповідно.

Шлюб і народження дітей

Серед 2331 неодруженого учасника опитування одружитися хотіли 43,4% чоловіків і 35,5% жінок. Не хотіли вступати у шлюб 25,6% жінок і 12,8% чоловіків. Найчастіше вони пояснювали це тим, що не відчувають потреби в шлюбі: так відповіли 51,8% жінок і 38,9% чоловіків. На фінансовий тягар шлюбу вказали 23,9% чоловіків та 14,7% жінок.

Не хотіли б мати дітей 32,3% жінок і 16% чоловіків. Серед причин чоловіки найчастіше називали фінансові витрати — 47,2%, тоді як серед жінок так відповіли 28,8%. Ще 20,7% жінок і 16,9% чоловіків не вважали, що могли б бути хорошими батьками. Водночас 19,9% жінок і 14% чоловіків не хотіли, щоб діти обмежували їхню свободу.

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