74 партії Кенії пообіцяли усунути бар’єри для кандидаток — Nation Kenya

У Кенії 74 політичні партії, серед яких ODM, UDA, Jubilee та Wiper, пообіцяли усунути перешкоди для повноцінної участі жінок та інших недостатньо представлених груп у політиці перед загальними виборами 10 серпня 2027 року. Про це повідомляє Nation Kenya.

Декларацію підписали 14 жовтня в Найробі на зустрічі, скликаній Національною комісією з питань гендерної рівності та рівності можливостей і Офісом реєстратора політичних партій. Учасники зобов’язалися готувати партійні списки відповідно до конституційних вимог щодо гендерного представництва та представництва груп з особливими інтересами.

Правила висування

Партії також пообіцяли переглянути внески за висування кандидатів і процедури, які створюють фінансові або практичні бар’єри для участі. Вони мають розробити правила висування, що гарантуватимуть справедливу участь жінок, молоді, людей з інвалідністю, літніх людей, представників меншин і маргіналізованих громад.

Крім того, партії заявили про намір протидіяти насильству, залякуванню та переслідуванню кандидатів, зокрема насильству щодо кандидаток із використанням технологій. Вони також пообіцяли забезпечувати дотримання своїми членами та прихильниками Виборчого кодексу поведінки.

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Сертифікація партій

26 листопада очікується, що Незалежна виборча та межова комісія Кенії видасть сертифікати відповідності партіям, які виконають юридичні вимоги для участі у виборах. Для цього вони мають подати правила висування, засвідчені Офісом реєстратора політичних партій і перевірені виборчою комісією на відповідність виборчому законодавству, зокрема конституційному гендерному принципу двох третин.

Заступниця голови виборчої комісії Фахіма Абдалла повідомила, що орган підготував пропозиції щодо втілення цього принципу через правила висування кандидатів. Високий суд Кенії у 2017 році також підтвердив вимогу до політичних партій дотримуватися гендерного правила.

Голова Національної комісії з питань гендерної рівності та рівності можливостей Рехема Діда Джалдеса зазначила, що етап висування значною мірою визначає успіх жінок на виборах. За її словами, у 2022 році в Кенії обрали сімох жінок-губернаторок, 29 жінок до 290 мажоритарних місць Національної асамблеї, трьох — до 47 виборних місць у Сенаті та 115 — із 1450 місць на рівні округів ward.

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