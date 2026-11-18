На кліматичній конференції COP31 в Анталії, Туреччина, 75 країн підтримали ініціативу Туреччини збільшити частку електроенергії у світовому кінцевому енергоспоживанні до 35% до 2035 року. Ціль, відома як 35x35, також підтримали 94 організації з бізнесу та громадянського суспільства.

Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на президентство COP31. Станом на 9:30 (06:30 GMT) ініціативу підтримали, зокрема, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Південна Корея, Іспанія, Японія, Данія, Канада та Киргизстан. Європейська комісія також підтвердила підтримку від ЄС.

Ціль 35x35 внесли до проєкту тексту

Ініціативу внесли до першого проєкту тексту, оприлюдненого після першого тижня переговорів COP31. У консультаціях беруть участь представники більш ніж 160 країн, які обговорюють прискорення боротьби зі зміною клімату та практичне виконання вже погоджених зобов’язань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Австралія, яка головує в переговорах COP31, раніше заявила, що була серед перших підписантів зобов’язання щодо електрифікації.

Зв’язок із домовленостями COP28

Нині частка електроенергії у світовому кінцевому споживанні енергії становить близько 22%. Ініціатива 35x35 має прискорити перехід до чистої енергетики та доповнити домовленості COP28 у Дубаї про потроєння світових потужностей відновлюваної енергетики і подвоєння темпів підвищення енергоефективності до 2030 року.

Очікується, що ширше використання електроенергії сприятиме скороченню викидів і зусиллям з утримання підвищення глобальної температури якомога ближче до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Читай нас у