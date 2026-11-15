75 лейбористів у Британії виступили проти Rosebank — The Guardian

У Великій Британії 75 депутатів Лейбористської партії вже підписали приватний лист проти розробки великого нафтового родовища Rosebank біля узбережжя Шотландії. Кількість підписантів може зрости приблизно до 100, повідомляє The Guardian.

Листа планують передати Енді Бернему протягом наступних двох тижнів. У кампанії помітну роль відіграють депутати, які вперше були обрані до парламенту у 2024 році. Автори звернення вважають, що початок буріння підірве авторитет Британії як світового лідера кліматичної політики та не знизить рахунків за енергію.

Розбіжності в уряді

За даними видання, міністерка енергетики Міатта Фанбуллех схиляється до відмови від суперечливого проєкту. Водночас прем'єр-міністр може скасувати її рішення на тлі розбіжностей у кабінеті: канцлер Джон Хілі підтримує плани щодо Rosebank.

Один із депутатів, які підписали лист, сказав, що занепокоєння родовищем посилюється на тлі одночасних дискусій про відносини з Європою та пропозицій щодо допомоги молодим людям, які не працюють. Інший парламентар заявив, що колеги пов'язують кліматичну кризу з високими температурами та повенями, пережитими влітку.

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За словами ще одного депутата, надання ліцензії на буріння може спричинити відставки в уряді. Він зазначив, що це також поставить у складне становище міністра закордонних справ Еда Мілібенда, який раніше називав Rosebank «колосальною тратою грошей платників податків і кліматичним вандалізмом».

Позиція прихильників видобутку

Компанія Adura, яка є оператором Rosebank і Jackdaw, повідомила про початок подачі газу з платформи Jackdaw. Директорка проєкту Клер Мюллер заявила, що Rosebank і Jackdaw, за очікуваннями компанії, принесуть 1,4 млрд фунтів стерлінгів податкових надходжень до завершення нинішнього парламентського скликання та 3,8 млрд фунтів — до завершення наступного.

Розробку Rosebank також активно підтримують профспілки GMB і Unite, що підтримують лейбористів. Уряд назвав процедуру ухвалення рішення щодо родовища квазісудовою. Раніше Фанбуллех заявляла, що рішення відповідатиме кліматичним зобов'язанням Великої Британії, вуглецевим бюджетам та енергетичному переходу.

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