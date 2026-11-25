Рекордні 75% світового флоту танкерів, які зазвичай перевозять дизельне пальне та бензин, нині залучені до транспортування сирої нафти. Про це повідомляє OilPrice із посиланням на дані Signal Ocean, зібрані Bloomberg.

Перерозподіл танкерного флоту

У галузі судна для перевезення нафтопродуктів називають «чистими», а танкери для сирої нафти — «брудними». Дедалі більше танкерів класу LR2, що раніше перевозили пальне, почали працювати з нафтою. Водночас кількість і частка LR2, які транспортують нафтопродукти, знизилися до рекордно низького рівня.

За даними Signal Ocean, 30 жовтня 2026 року на перевезення сирої нафти припадало 74,2% зайнятості флоту LR2, тоді як 1 січня 2025 року показник становив 53%.

Попит поблизу Ормузької протоки

Танкери LR2 за вантажомісткістю подібні до суден класу Aframax і можуть перевозити до 800 тисяч барелів нафти. OilPrice пов’язує зростання попиту на них із порушенням потоків нафти й пального на Близькому Сході, нижчими обсягами переробки через пошкодження нафтопереробних заводів та перебоями судноплавства в районі Ормузької протоки.

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Танкери LR2, що перейшли до перевезення нафти, можуть залучати до складної логістики поблизу протоки. За даними видання, в останні місяці човникові перевезення стали основним способом вивезення сирої нафти з Перської затоки.

Високі ставки фрахту

Перехід танкерів від перевезення нафтопродуктів до сирої нафти почався 2025 року на тлі зростання пропозиції нафти, подовження маршрутів та потреби зберігати сировину на воді. Цього року тенденція прискорилася через додаткову потребу у вивезенні нафти з району Ормузької протоки та високі фрахтові ставки.

Аналітики Signal Ocean Марія Берцелету та Георгіос Сакелларіу зазначили, що збереження цієї тенденції залежатиме від співвідношення доходів, попиту на вантажі та комерційних стимулів для повернення суден до перевезення нафтопродуктів.

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