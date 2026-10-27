76% корейців віком 60–74 років не вважають себе літніми — Korea Herald

У Південній Кореї майже 76% опитаних віком від 60 до 74 років заявили, що не вважають себе літніми. Серед респондентів у віці 60–69 років цей показник становив 83,4%, повідомляє Korea Herald.

Визначальними є активність і здоров’я

Найчастіше критерієм літнього віку учасники опитування називали здатність виконувати повсякденні справи — так відповіли 34,2%. Ще 26,7% вказали на стан здоров’я, 24,7% — безпосередньо на вік, а 9,8% — на економічну активність людини.

Сприйняття власного віку відрізнялося залежно від самопочуття та відчуття самотності. Серед тих, хто оцінив своє здоров’я як погане, 58,4% не вважали себе літніми. Так само відповіли 61,2% респондентів, які часто почуваються самотніми, порівняно з 75,7% серед усіх учасників опитування.

Очікують можливостей для участі в суспільстві

Близько двох третин опитаних вважають, що старші люди мають отримувати більше можливостей застосовувати в суспільстві свій досвід і знання. Водночас 32,4% віддали перевагу підходу, за якого старших людей насамперед захищатиме система соціального забезпечення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Щодо готовності до нового досвіду думки розділилися: 52% заявили, що можуть навчатися й пробувати нове, тоді як 48% зазначили, що вагаються. Люди віком від 65 років становили понад 20% населення країни за переписом 2025 року.

Опитування на замовлення Hankyoreh Economy & Society Research Institute провела компанія Opinions серед 532 людей віком від 60 до 74 років по всій країні з 21 до 25 серпня. Також 85,8% учасників поклали відповідальність за догляд у старості на державний сектор і місцеві громади, а 14,2% — на родини.

Правляча Демократична партія Кореї обговорювала поетапне підвищення встановленого законом віку виходу на пенсію, який нині становить 60 років. Пропозиція, яку партійний комітет розглянув у червні, передбачала підвищення віку до 61 року у 2029 році, а надалі — на рік кожні два роки, до 65 років у 2037 році.

Читай нас у