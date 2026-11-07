77,8% поляків: криза довкола Конституційного трибуналу послаблює позиції Польщі — Interia

У Польщі 77,8% опитаних вважають, що нинішня ситуація довкола Конституційного трибуналу знижує міжнародний авторитет і статус країни. Результати опитування United Surveys by IBRiS на замовлення Wirtualna Polska наводить Interia.

Оцінки респондентів

Із твердженням про негативний вплив ситуації довкола Конституційного трибуналу повністю погодилися 53,3% учасників дослідження. Ще 24,5% відповіли, що радше погоджуються з такою оцінкою.

Протилежної думки дотримуються 12,8% респондентів: 8,4% радше не погоджуються з твердженням, а 4,4% — категорично не погоджуються. Ще 9,4% учасників опитування не мали визначеної позиції.

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Позиції виборців

Найбільше негативних оцінок зафіксували серед виборців опозиції, до якої в матеріалі віднесено прихильників партії «Право і справедливість», обох Конфедерацій та партії Razem. У цій групі 86% погодилися, що ситуація послаблює позиції Польщі на міжнародній арені, зокрема 70% обрали відповідь «цілком погоджуюся».

Серед прихильників партій чинної урядової коаліції таку думку поділяють 77% респондентів: 44% повністю погоджуються, а 33% радше погоджуються. Не погодилися з цією оцінкою 18% учасників цієї групи, ще 5% не мали визначеної позиції.

Опитування провели 2 листопада 2026 року методом телефонних інтерв’ю CATI на репрезентативній загальнонаціональній вибірці з 1000 дорослих поляків.

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