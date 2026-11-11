78% британців вважають Ізраїль серйозною загрозою миру у світі — Anadolu Agency

У Великій Британії 78% респондентів вважають Ізраїль серйозною загрозою миру у світі. Такий результат опитування, оприлюдненого в доповіді British Social Attitudes Національного центру соціальних досліджень NatCen, наводить Anadolu Agency.

Показник зріс із 2005 року

У 2005 році такої думки дотримувалися 48% опитаних британців. Нинішній показник також перевищує частку тих, хто назвав серйозною загрозою Іран — 75%, і США — 74%.

У звіті NatCen зазначили, що репутація Ізраїлю, ймовірно, постраждала через його участь у нещодавніх конфліктах на Близькому Сході. Восени 2024 року частка британців, які вважали Ізраїль загрозою миру, сягнула 73%.

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Відмінності за політичними уподобаннями

У 2025 році цей показник знизився приблизно до двох третин, а навесні 2026 року зріс до 78% після американсько-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти Ірану.

Найчастіше Ізраїль серйозною загрозою називали прихильники Партії зелених — 88%. Серед прихильників Лейбористської партії так відповіли 84%, Ліберальних демократів — 79%, Консервативної партії — 70%, партії Reform UK — 62%.

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