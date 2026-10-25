7G може стати найбільшою групою в керівництві КПК — South China Morning Post

У Китаї покоління партійних кадрів, народжених наприкінці 1960-х і в 1970-х роках, може стати найбільшою групою в центральному керівництві Комуністичної партії після наступного партійного з’їзду 2027 року. Приблизно дві третини нинішнього складу Центрального комітету до того часу досягнуть установленого віку відставки, повідомляє South China Morning Post.

Кадри нового покоління

Так зване сьоме покоління, або 7G, нині становить близько 8% центрального керівного органу партії. За оцінкою видання, на вищі посади після 2032 року можуть претендувати передусім представники цієї групи, які вже входять до Центрального комітету, а також новопризначені міністри й керівники провінцій, яким прогнозують отримання місць у ньому на з’їзді 2027 року.

Серед чиновників цього покоління видання називає новопризначеного мера Шанхаю Чжу Чжунміна, який народився у квітні 1972 року. До цього він працював у фінансовій сфері та значну частину кар’єри провів у провінції Чжецзян. Серед інших регіональних керівників — губернатор Чжецзяну Лю Цзе, губернатор Цзянсу Лю Сяотао, голова уряду Гуансі-Чжуанського автономного району Вей Тао та губернатор Шаньсі Лу Дунлян.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Досвід і антикорупційна кампанія

Після приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році молодших чиновників рідше прискорено призначали на високі посади, оскільки керівництво віддало перевагу управлінському досвіду та результатам роботи. Середній вік нових членів двох останніх складів Політбюро становив близько 62 років, що вище за показники трьох попередніх складів.

В аналізі директора Центру сучасного Китаю та світу Гонконзького університету Лі Чена зазначено, що близько половини провідних кадрів 7G мають докторські ступені. Приблизно третина з них здобула інженерну освіту, а іншими поширеними напрямами стали економіка та фінанси. Мер Пекіна Інь Юн, зокрема, має ступінь магістра державного управління Гарвардського університету та раніше був заступником голови Народного банку Китаю.

Кар’єрне просування представників 7G відбувається на тлі тривалої антикорупційної кампанії. Виконавчого віцемера Пекіна Ся Ліньмао, який народився 1970 року, минулого тижня помістили під розслідування. Колишнього партійного керівника Урумчі Яна Фасеня у жовтні минулого року засудили до довічного ув’язнення за отримання хабарів на понад 147 млн юанів, а щодо колишнього посадовця Хефея Фея Гаоюня розслідування розпочали у травні.

Читай нас у