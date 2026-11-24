У Німеччині 83% опитаних не хочуть ставати на бік США чи Китаю в суперництві двох держав. Згідно зі щорічним дослідженням Berlin Pulse, лише 15% респондентів обрали б Сполучені Штати, а 2% — Китай.

Як повідомляє South China Morning Post, прагнення зберегти нейтралітет поширене серед прихильників різних партій і демографічних груп. Водночас 68% учасників опитування вважають, що Європейський Союз надто стримано захищає свої економічні інтереси у відносинах зі США, а 59% дотримуються такої самої думки щодо Китаю.

Ставлення до США

61% респондентів заявили, що Захід більше не є політичною та культурною єдністю, яка поєднує Європу і США. Відносини зі Сполученими Штатами як радше або дуже погані оцінили 77% опитаних — проти 73% роком раніше.

Частка тих, хто вважає США партнером у питанні України, за два роки зменшилася вдвічі — до 35%. Лише чверть опитаних назвали США партнером у взаємодії з Китаєм. Водночас 37% респондентів вважають Сполучені Штати воєнною загрозою.

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Економічні побоювання щодо Китаю

Китай назвали загрозою для німецької економіки 90% учасників дослідження, зокрема 60% оцінили цю загрозу як значну. Частка тих, хто негативно сприймає зростання глобального впливу Пекіна, знизилася з 61% у 2024 році до 43% у нинішньому опитуванні.

Воєнною загрозою Китай вважають 46% респондентів, але лише 7% назвали її значною. Частка тих, хто підтримав би надання Німеччиною військової допомоги Тайваню в разі конфлікту з Пекіном, за два роки зменшилася з 31% до 17%. Водночас 46% опитаних вважають, що Німеччина має військово підтримувати Київ, тоді як роком раніше цей показник становив 59%.

Найважливішим зовнішньополітичним партнером Німеччини 40% респондентів назвали Францію, 24% — США. Європейський Союз, Росію та Китай назвали по 4% опитаних.

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