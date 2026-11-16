84% чехів підтримали б допомогу Польщі в разі нападу — Radio Prague International
У Чехії 84% опитаних підтримали б допомогу сусідній Польщі в разі її військового нападу. Про результати опитування STEM повідомляє Radio Prague International, посилаючись на Seznam Zprávy.
Дослідження стосувалося готовності чехів надати допомогу союзникам у разі військового нападу.
Підтримка країн Балтії
Допомогу країнам Балтії — Литві, Латвії та Естонії — у разі нападу підтримали б 69% респондентів. Таким чином, готовність допомогти Польщі в опитуванні виявилася вищою, ніж підтримка допомоги трьом балтійським державам.
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Оцінка ризиків
Майже половина учасників дослідження, 49%, вважає ймовірною певну форму російської агресії проти держав-членів НАТО в найближчі місяці.
Рівень підтримки допомоги союзникам помітно відрізнявся залежно від політичних уподобань респондентів. Виборці колишньої коаліції Spolu частіше підтримували таку допомогу, ніж прихильники партії «Свобода і пряма демократія». Опитування провели у вересні серед 1343 дорослих.