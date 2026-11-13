85% опитаних знали про хибнопозитивні результати, але замовляли панелі — News-Medical

Дослідження, представлене на щорічній науковій зустрічі Американського коледжу алергії, астми та імунології (ACAAI) у 2026 році, показало: медики продовжують замовляти панелі тестів на харчову алергію, хоча знають про ризик хибнопозитивних результатів. Про це повідомляє News-Medical.

Такі панелі одночасно визначають у крові антитіла імуноглобуліну E до багатьох продуктів. Позитивний результат може свідчити про сенсибілізацію до певної їжі, але не завжди означає наявність клінічно підтвердженої харчової алергії.

Результати опитування

Дослідники опитали 300 фахівців, які щонайменше раз замовляли панель тестів на харчову алергію у 2024 році. Анонімну анкету заповнили 43 людини; серед них переважали лікарі первинної ланки, медичні сестри-практики та асистенти лікарів.

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За даними опитування, 85% респондентів знали, що такі панелі часто дають хибнопозитивні результати, однак усе одно замовляли їх. Частина учасників призначала дослідження за показаннями, які автори назвали непідтвердженими, зокрема у разі харчової алергії, кропив’янки та екземи. Деякі фахівці замовляли тест на прохання пацієнта або його родини, а не через медичну потребу.

Можливі наслідки

В одному із запитань анкети йшлося про пацієнта з екземою та сімейним анамнезом харчової алергії. Медичні сестри-практики й асистенти лікарів частіше за лікарів вважали панель тестів належним вибором, хоча експерти не рекомендують таке обстеження в описаній ситуації.

За словами авторів дослідження, хибнопозитивний результат може спонукати сім’ю без потреби виключити продукти з раціону, ускладнити харчування дитини, посилити тривогу та призвести до додаткових витрат і візитів до медиків. В одній лікарняній системі за рік замовили понад 1700 таких панелей. Автори також зазначили, що уникнення харчових алергенів може підвищувати ризик розвитку харчової алергії.

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