93-річна японка допомогла поліції затримати ймовірного шахрая — Asharq Al-Awsat

У японському регіоні Сіґа 93-річна жінка допомогла поліції затримати 47-річного чоловіка, якого підозрюють у спробі шахрайства з її банківською карткою. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, жінка запідозрила обман, порадилася із сином та правоохоронцями, після чого поліцейські чекали на підозрюваного біля її будинку.

Дзвінки від імені поліції

Від середи до четверга минулого тижня жінці телефонував чоловік, який називався працівником поліції. Він неправдиво заявив, що з її банківського рахунку нібито здійснили несанкціоноване списання коштів.

Співрозмовник переконував жінку передати картку банкомата чоловікові, який прийде до неї додому та назветься поліцейським. За його версією, це було необхідно для перевірки рахунку.

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Затримання біля будинку

Родина жінки звернулася до поліції в середу ввечері. Правоохоронці прибули до її будинку до появи підозрюваного. Коли наступного дня 47-річний чоловік прийшов до дверей, його затримали на місці.

Представник місцевої поліції зазначив, що жінка має добре здоров’я та чітко висловлюється, і закликав літніх людей радитися з родичами, якщо вони підозрюють шахрайство. За даними видання, торік шахраї викрали у своїх жертв у Японії загалом близько 325,7 млрд єн, або $2 млрд; літні люди часто стають їхніми мішенями.

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