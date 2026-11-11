AARP: Social Security могла б виплачувати повні виплати до 2059 року — CNBC

У США програма соціального страхування Social Security могла б виплачувати повні допомоги до 2059 року, якби оподатковуваний фонд оплати праці зберігав частку у ВВП, ідеться у звіті AARP Public Policy Institute. Це на 25 років пізніше за прогнозований 2034 рік, коли спільні трастові фонди пенсійної програми та виплат з інвалідності можуть вичерпатися, повідомляє CNBC.

За прогнозом опікунів трастових фондів Social Security, без втручання Конгресу після їх можливого вичерпання у третьому кварталі 2034 року програма зможе виплачувати 83% запланованих допомог. Окремий пенсійний фонд може вичерпатися ще у четвертому кварталі 2032 року, після чого зможе покривати 78% виплат.

Менша частка економіки

Частка оподатковуваної заробітної плати у ВВП США скоротилася з 41% у 1983 році до 34% у 2025-му. За прогнозом опікунів Social Security, цей показник залишатиметься на такому рівні. Якби він не знижувався, програма отримала б додаткові 10,8 трлн доларів у 1984–2034 роках у цінах 2025 року, зазначає AARP.

У дослідженні це пов’язують зі зміщенням доходів від заробітної плати до підприємницьких та інвестиційних доходів, які зазвичай не обкладаються податком на заробітну плату. Серед чинників також названі автоматизація та поширення підприємств із наскрізним оподаткуванням, власники яких можуть декларувати частину винагороди як прибуток, а не як зарплату.

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AARP також називає одним із чинників старіння населення. Співвідношення кількості працівників до отримувачів виплат має знизитися з 3,4 у 2000 році до 2,4 у 2030-му, а нижчі показники народжуваності додатково скорочують кількість працівників у розрахунку на одного отримувача.

Податки на фонд оплати праці забезпечили 91% доходів Social Security у 2025 році. Ще 5% надійшли як відсотковий дохід, а 4% — від федерального прибуткового податку, який сплачують отримувачі допомог із високими доходами.

Пропозиції щодо доходів

У звіті AARP зазначають, що законодавці можуть розглянути зміни, за яких більший внесок до програми робитимуть платники податків із високими доходами. У 2026 році податком Social Security обкладається заробіток до 184 500 доларів, а у 2027 році цей максимум має зрости до 192 300 доларів.

Підвищення або скасування цього ліміту не торкнулося б більшості працівників: у 2024 році заробіток на рівні або вище межі мали 6% людей, зазначає AARP. За оцінками організації, повне скасування ліміту могло б закрити 67% дефіциту фінансування програми на 75 років, якщо додаткові внески не супроводжувалися б підвищенням виплат.

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