Аббас заявив, що Нетаньягу довіряв Сінвару — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова партії РААМ і депутат Кнесету Мансур Аббас заявив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу під час зустрічі 2021 року говорив йому про довіру до тодішнього лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара. Про це Аббас розповів в інтерв’ю телеканалу N12, повідомляє Jerusalem Post.

Зустріч у 2021 році

За словами Аббаса, розмова відбулася в офіційній резиденції на вулиці Бальфур під час операції «Вартовий стін». Він стверджує, що Нетаньягу сказав йому: «Ях’я Сінвар і я розуміємо один одного». Аббас додав, що був приголомшений цими словами.

Також, за версією Аббаса, під час тієї самої зустрічі Нетаньягу згадав повідомлення, яке отримав від Сінвара, та запитав: «Ти не бачив, що він мені надіслав?»

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Повідомлення про розрахований ризик

Аббас сказав, що до цієї розмови не знав про лист Сінвара до Нетаньягу, який містив фразу «розрахований ризик». За даними видання, повідомлення було написане івритом та передане через посередників у межах контактів щодо досягнення домовленостей у секторі Гази.

Аббас розкритикував дії Нетаньягу та заявив, що той «довіряв Ях’ї Сінвару, спокійно спав уночі й занедбав безпеку громадян Держави Ізраїль». Він також сказав, що вважає за потрібне свідчити про цю розмову перед державною комісією з розслідування подій 7 жовтня.

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