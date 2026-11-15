Аббас заперечив заяву про готовність назвати ХАМАС терористичною організацією — Al Jazeera

В Ізраїлі лідер партії Єдиний арабський список (РААМ) Мансур Аббас заперечив, що робив заяву про готовність визнати ХАМАС терористичною організацією. Як повідомляє Al Jazeera, ізраїльський сайт Ynet раніше писав, що Аббас сигналізував партіям, які виступають проти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, про можливу згоду на таке визначення в обмін на справжнє партнерство в коаліції Гаді Айзенкота.

Умови для коаліції

Айзенкот, якому після виборів минулого місяця доручили сформувати новий уряд, назвав визнання ХАМАС терористичною організацією однією з умов приєднання РААМ до його майбутньої коаліції. Він також вимагає від Аббаса визнати Ізраїль єврейською та демократичною державою.

У середу Аббас заявив, що не робив окремої заяви щодо ХАМАС. Раніше того ж тижня він лише повторив позицію РААМ на підтримку роззброєння ХАМАС і засудження тероризму.

РААМ представляє палестинських громадян Ізраїлю, які, за даними Al Jazeera, становлять приблизно 20% населення країни. Ця оцінка не охоплює мільйони палестинців, що живуть на окупованому Західному березі Йордану та в секторі Газа. Аббас уже входив до урядової коаліції у 2021 році та розглядає участь у владі як спосіб поліпшити становище палестинських громадян Ізраїлю.

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Парламентський розклад

РААМ має вісім місць у парламенті, тоді як блок Айзенкота — 48. РААМ та інша арабська партія, Об’єднаний список, рекомендували Айзенкота на посаду глави уряду. Водночас, за оцінкою Al Jazeera, Об’єднаний список навряд чи погодиться на вимоги Айзенкота, тому може підтримати його лише поза складом уряду.

Під час консультацій із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом 5 листопада Аббас пояснював відмову застосовувати до ХАМАС це визначення потребою зберегти можливість бути посередником між євреями та палестинцями. Аналітик Егаб Джабарін застеріг, що навіть у разі коаліційної домовленості її можуть ускладнити нова масштабна війна в Газі або ескалація на Західному березі Йордану, в районі мечеті Аль-Акса чи в Лівані.

Ще однією перешкодою є позиція лідера партії «Наш дім Ізраїль» Авігдора Лібермана, який виступає проти уряду меншості, що залежить від арабських партій. Коаліційні переговори також ускладнює питання підтримки ультраортодоксальних партій.

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