ABC виявило ШІ-зображення у профілях австралійського видавця — ABC News Australia

В Австралії кілька авторів поскаржилися на роботу компанії Patrick White Publishing, що пропонує послуги редагування, ілюстрування, маркетингу та публікації книжок. Вони заявили про низьку якість редагування, вимоги додаткової оплати й складнощі з поверненням коштів. Про це повідомляє ABC News.

Письменниця Керрі Стюарт із Маджі в Новому Південному Уельсі розповіла, що заплатила компанії 500 доларів за роботу над рукописом у жанрі темного фентезі. За її словами, редагування обмежилося граматичними правками, а після повернення виправленого тексту працівники компанії нібито знову працювали зі старою версією рукопису. Стюарт також заявила, що представник видавництва запропонував повернути гроші за умови видалення її критичного допису у Facebook. Вона відмовилася прибирати публікацію до отримання коштів.

Скарги на додаткові платежі

Авторка дитячих книжок Тулін Саліс із Мельбурна повідомила, що спочатку їй назвали ціну в 400 доларів і запевнили, що інших платежів за публікацію на десяти платформах не буде. Після оплати та надсилання рукопису вона отримала пропозицію придбати пакет послуг вартістю 1899 доларів, зокрема для розширення рукопису та створення ілюстрацій. Саліс сказала, що її книжка від початку мала бути короткою — на 27 сторінок, а не на 100–150. Вона попросила повернути кошти, але заявила, що їх не отримала.

Інша авторка, Шина Авісон із Брисбена, розповіла, що представник Patrick White Publishing відмовився використовувати створені нею ШІ-зображення, заявивши, що Amazon їх не прийме. Водночас сервіс Kindle Direct Publishing вимагає від авторів лише декларувати контент, згенерований ШІ. Авісон оскаржила платіж через PayPal та отримала назад 400 доларів.

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ШІ-зображення та бізнес-номер

ABC News повідомило, що зображення вітрин у профілях Patrick White Publishing на Google Maps для Гобарта та Мельбурна були створені за допомогою штучного інтелекту. Інструмент OpenAI виявив на цих зображеннях невидиме маркування, згенероване його програмним забезпеченням. За адресою 118 Liverpool St у Гобарті, вказаною на рахунках компанії, розташовані інші підприємства, не пов’язані з видавництвом.

Деякі обкладинки книжок, представлені на сайті Patrick White Publishing, також показали позитивний результат під час перевірки на водяні знаки OpenAI та Google Gemini. Угоди, які переглянуло ABC News, не містили згадки про застосування ШІ для створення ілюстрацій.

За даними корпоративних записів, австралійський бізнес-номер, зазначений Patrick White Publishing на сайті та рахунках, належить іншій компанії. Її посадовець заявив ABC News, що не знає про Patrick White Publishing і що компанії не пов’язані. Він повідомив про це Податкову службу Австралії та Scamwatch. Використання чужого австралійського бізнес-номера є незаконним і може каратися ув’язненням на строк до двох років.

Patrick White Publishing не відповіло на запити ABC News щодо цих тверджень. Водночас письменниця Полін Гілл, яка заплатила компанії 17 тисяч доларів за редагування, маркетинг, сайт і видання своєї книжки, заявила, що задоволена результатом, попри використання ШІ-ілюстрації на обкладинці.

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