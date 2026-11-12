Абдул Ель-Сайєд став першим сенатором-мусульманином у США — Dawn

У США демократ Абдул Ель-Сайєд переміг у виборах до Сенату від Мічигану та, за даними Dawn, став першим сенатором-мусульманином в історії країни. Під час праймериз і загальних виборів його суперників підтримували структури, пов’язані з Американським ізраїльським комітетом зі зв’язків із громадськістю (AIPAC).

Витрати не змінили результату

Пов’язана з AIPAC організація United Democracy Project витратила десятки мільйонів доларів на підтримку суперників Ель-Сайєда. У своїй кампанії демократ звертався до виборців, невдоволених фінансуванням США ізраїльських військових.

У переможній промові Ель-Сайєд заявив, що AIPAC дала йому можливість «перемогти її двічі». За даними видання, союзники його опонента-республіканця Майка Роджерса в певний момент нібито просили пов’язану з AIPAC групу припинити витрати на його підтримку.

Демократичний стратег Адам Вуд сказав, що підтримка AIPAC, за яку кандидати раніше активно змагалися, тепер у низці кампаній перетворилася на проблему.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зниження підтримки Ізраїлю

Ще одним успішним демократом на виборах став Джеймс Таларіко з Техасу. Він виступав за припинення фінансування США наступального ізраїльського озброєння та заявляв, що не приймав і не планує приймати кошти від AIPAC.

Chicago Council on Global Affairs повідомила, що середня оцінка прихильності американців до Ізраїлю цього року знизилася до рекордних 44 балів зі 100. У 2022 році цей показник становив 58 балів, а серед демократів — знизився з 52 до 30 балів.

AIPAC офіційно декларує позапартійність і традиційно підтримує кандидатів як лівого, так і правого політичного спектра. Водночас Dawn зазначає, що організація асоціюється з тісними зв’язками Вашингтона з урядами Ізраїлю. Президент США Дональд Трамп у день голосування заявив в ефірі Fox & Friends, що Сполучені Штати припинять дію великого щорічного пакета допомоги Ізраїлю.

Читай нас у