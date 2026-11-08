Абель Мартінес назвав обіцяні владою зміни виборчою аферою — The Rio Times

У Домініканській Республіці колишній мер Сантьяго Абель Мартінес розкритикував обіцяні владою зміни, назвавши їх застарілими та «великою виборчою аферою». Політик претендує на висунення кандидатом у президенти від опозиційної Домініканської партії визволення (PLD) на виборах 2028 року.

Заяви опозиціонера

Мартінес виступив на одній із зустрічей «Café con Abel» із партійними активістами та громадянами. За його словами, навіть представники правлячої Сучасної революційної партії (PRM) більше не наважуються захищати зміни, які обіцяли виборцям.

Опозиційний політик заявив, що нинішня адміністрація відповідальна за зростання безробіття, посилення незахищеності та послаблення купівельної спроможності домогосподарств. Він також сказав про поширене в суспільстві відчуття безнадії й закликав виборців оцінювати кандидатів за їхнім досвідом і здатністю керувати державою, а не за передвиборчими обіцянками.

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Політичний контекст

Як повідомляє The Rio Times, Мартінес був кандидатом PLD на президентських виборах 2024 року, на яких президент Луїс Абінадер здобув другий термін. PRM перебуває при владі з 2020 року, а PLD, яка керувала країною у 2004–2020 роках, нині є опозиційною партією.

Видання наголошує, що твердження Мартінеса про безробіття, безпеку та купівельну спроможність є політичними заявами, які воно не перевіряло незалежно. The Rio Times також зазначило, що не знайшло публічної відповіді від уряду або PRM на слова політика.

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