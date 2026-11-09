Абердін звільнив головного тренера Стівена Робінсона — BBC Sport

Шотландський футбольний клуб «Абердін» звільнив головного тренера Стівена Робінсона менш ніж через вісім місяців після його призначення. Команда посідає передостаннє місце у Прем'єршипі Шотландії, а домашня поразка від «Гіберніана» з рахунком 0:4 стала для неї четвертою поспіль у всіх турнірах, повідомляє BBC Sport.

Результати команди

Цього сезону «Абердін» виграв лише три з 12 матчів чемпіонату. Загалом під керівництвом 51-річного Робінсона команда провела 28 матчів у всіх змаганнях: 11 перемог, п'ять нічиїх і 12 поразок.

Разом із Робінсоном клуб залишили Браян Керр і Стівен Крейґан. Тимчасово команду очолить Стюарт Дафф. Робінсон перейшов до «Абердіна» у березні зі «Сент-Міррена» та підписав контракт до літа 2029 року. Минулого сезону він допоміг клубу уникнути боротьби за виліт, після чого склад команди поповнили 15 новачків.

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Критика складу та найближчі матчі

Колишній капітан, тренер і директор «Абердіна» Віллі Міллер назвав результат матчу з «Гіберніаном» «абсолютно ганебним». Він також заявив, що частина футболістів не відповідає рівню гри та очікуванням клубу, який, на його думку, має претендувати щонайменше на місце в топ-6.

«Абердін» є одним із найменш результативних клубів ліги та має лише два «сухі» матчі в чемпіонаті. Після міжнародної паузи команда 21 листопада зіграє на виїзді з «Кілмарноком», 24 листопада зустрінеться з «Рейнджерс», а 28 листопада прийматиме «Данді».

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