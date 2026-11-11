АБР оцінив щорічний дефіцит фінансування в Південно-Східній Азії у $264 млрд — ECNS

Країнам Південно-Східної Азії до 2040 року потрібно буде вкласти в інфраструктуру $7,1 трлн. За нинішнього рівня інвестицій щорічний дефіцит фінансування в регіоні становитиме близько $264 млрд, повідомляє ECNS з посиланням на звіт Азійського банку розвитку.

Потреба у $476 млрд щороку

Дослідження охоплює всі 11 держав-членів АСЕАН. За оцінкою АБР, у 2026–2040 роках регіону щороку знадобиться приблизно $476 млрд інвестицій в інфраструктуру. Державні видатки за поточного рівня вкладень зможуть покрити лише 45% цієї потреби.

Попит на сучасну інфраструктуру зростає в міру розвитку економік регіону, прискорення урбанізації та розвитку цифрової економіки.

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Електроенергетика і транспорт

На електроенергетику й транспорт припадає 85% потреб регіону в інфраструктурних інвестиціях. В енергетичному секторі кошти потрібні для розширення потужностей з виробництва, передавання та зберігання електроенергії. Це має зміцнити енергетичну безпеку, підтримати ширше використання чистої енергії та зменшити ризики перебоїв у глобальних поставках.

У транспортному секторі найбільших інвестицій потребують автомобільні дороги, тоді як попит на залізниці та аеропорти зростає найшвидше. Звіт також визначає потреби цифрової та медичної інфраструктури. Серед головних перешкод АБР назвав тиск на державні бюджети та обмежену участь приватного сектору. Банк рекомендував поліпшити підготовку проєктів, встановити передбачувані регуляторні правила та забезпечити прозорі закупівлі.

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