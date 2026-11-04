Абубакар заявив про ймовірний план зірвати мітинг опозиції в Нігерії — Anadolu Agency

Опозиційний Африканський демократичний конгрес (ADC) у Нігерії звинуватив службу державної безпеки в нібито підготовці зриву передвиборчого мітингу в місті Сокото. Як Anadolu Agency повідомляє, про це 4 листопада заявив колишній віцепрезидент країни та кандидат ADC у президенти Атіку Абубакар.

Заява опозиції

За словами Абубакара, Служба державної безпеки, також відома як Department of State Services, нібито мобілізувала протестувальників напередодні запланованого на середу мітингу. Він стверджував, що люди збиралися в офісі позаду банку Zenith Bank на вулиці Коко-роуд, після чого їх вантажівками доправляли до різних частин міста.

Абубакар також заявив, що частина цих людей почала перекривати рух, погрожувати водіям і нападати на мешканців. На його думку, метою таких дій могло бути створення підстав для запровадження владою штату комендантської години та недопущення проведення мітингу. Політик закликав силові структури зберігати нейтралітет і гарантувати опозиційним партіям право організовувати політичні заходи.

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Попередні інциденти

Речник поліції штату Сокото Ахмад Руфаї заявив, що правоохоронці намагатимуться не допустити насильства під час заходу ADC. Водночас він відмовився коментувати повідомлення про попередній напад на кандидата партії на посаду губернатора та питання безпеки опозиційних діячів у штаті.

30 жовтня кандидат ADC у губернатори Манір Мухаммад Дан'ія повідомив, що поблизу міжнародного аеропорту Султана Абубакара III співробітники Sokoto Marshal і Корпусу громадської охорони штату заблокували його кортеж, стріляли та пошкодили один автомобіль. Влада штату також опечатала передвиборчий офіс ADC на вулиці Ахмаду Белло за кілька днів до запланованого старту кампанії партії. Вона пояснила це невирішеним питанням власності на будівлю, що раніше належала ліквідованому Savannah Bank.

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