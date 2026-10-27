ACRI попередила про можливі перешкоди голосуванню в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі Асоціація громадянських прав (ACRI) заявила про можливі перешкоди голосуванню на дільницях в арабських громадах під час виборів 27 жовтня. Організація звернулася до голови Центральної виборчої комісії, судді Ноама Сольберга, із закликом терміново направити інспекторів на дільниці, повідомляє Jerusalem Post.

Черги та повільне оформлення виборців

За даними ACRI, виборців на низці дільниць обслуговували незвично повільно, через що утворилися довгі черги. Правозахисники висловили занепокоєння, що затримки можуть бути не випадковими та здатні завадити арабським громадянам Ізраїлю реалізувати право голосу.

Повідомлення про проблеми надходили, зокрема, з Рахата, Тель-Шеви, Лакії, Сегев-Шалома, Абу-Тулула, Іксаля, Джальджулії, Кафр-Кари, Джиср-аз-Зарки, Кафр-Манди, Тамри, Кафр-Канни, Тіри та Дабурії.

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Інцидент у Сегев-Шаломі

Окремо ACRI повідомила про ситуацію біля середньої школи в Сегев-Шаломі. За її інформацією, значна кількість поліцейських і службовців Національної гвардії Прикордонної поліції не пропускала виборців на територію дільниці, пояснюючи це необхідністю контролювати скупчення людей. Водночас усередині перебувало небагато людей, а близько 200 виборців тривалий час чекали зовні.

Правовий центр Adalah також звернувся до Центральної виборчої комісії з вимогою терміново доставити на дільниці виборчі бюлетені арабською мовою. Таке звернення зробили після повідомлень про нестачу цих бюлетенів на різних дільницях.

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