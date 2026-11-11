AD Ports збільшила квартальний прибуток на 73% — The National

В ОАЕ портово-логістична група AD Ports Group у третьому кварталі 2026 року збільшила чистий прибуток, що припадає на власників компанії, на 73% у річному вимірі — до 767 млн дирхамів, або $209 млн. Виручка групи зросла на 48% — майже до 8 млрд дирхамів, повідомляє The National.

Альтернативні маршрути

Компанія пов'язала зростання фінансових показників із розвитком альтернативних мультимодальних маршрутів в ОАЕ, покликаних посилити стійкість ланцюгів постачання. За даними AD Ports, заходи, запроваджені з березня, передбачали перенаправлення вантажних операцій і фідерних перевезень до терміналів у Фуджейрі та порту Хор-Факкан, розгортання наземних і повітряних мостів, а також додаткових складських потужностей.

Як зазначила група, ці рішення дали змогу зменшити вплив перебоїв руху через Ормузьку протоку на її клієнтів в ОАЕ та інших країнах Перської затоки. За даними The National, комерційне судноплавство через протоку фактично зупинилося після початку війни між США та Іраном 28 лютого.

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Динаміка підрозділів

Найбільшу частку квартальної виручки — близько 58% — забезпечив морський і судноплавний підрозділ: його дохід зріс на 56% до 4,74 млрд дирхамів. Виручка логістичного напряму підвищилася на 76% до 1,96 млрд дирхамів, а портового — на 12% до 798 млн дирхамів.

Доходи підрозділу економічних міст і вільних зон зросли на 15% до 690 млн дирхамів. Контейнерообіг в ОАЕ у квартальному вимірі зріс на 30%, однак був на 57% нижчим, ніж роком раніше. Генеральний директор AD Ports Афіф Аль-Яфеї заявив, що група досягла рекордних результатів у третьому кварталі попри макроекономічну та геополітичну невизначеність.

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