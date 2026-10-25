ADC розпочала передвиборчу кампанію в штаті Імо — Premium Times Nigeria

Африканський демократичний конгрес (ADC) у суботу розпочав передвиборчу кампанію в місті Оверрі, штат Імо, Нігерія, напередодні загальних виборів 2027 року. Партія заявила, що виступатиме за прозоре врядування та швидкі зміни на місцевому рівні, повідомляє Premium Times Nigeria.

Заяви учасників кампанії

Колишній губернатор штату Імо Емека Іхедіоха заявив, що підтримує кандидатів ADC через їхню доброчесність і спільне бачення управління. За його словами, кандидати поділяють його політичну філософію.

Іхедіоха також сказав, що наступні адміністрації штату залишили без продовження розпочаті за його каденції проєкти: будівництво 27 стадіонів місцевих рад і розширення плантації Adapalm. Він стверджує, що обрання кандидатів ADC забезпечить повну адміністративну автономію місцевих рад, що дало б їм змогу виконувати невідкладний ремонт доріг у сільських громадах.

Національний голова ADC Девід Марк, якого на заході представляв національний віцеголова партії Бон Уначукву, назвав велику кількість присутніх прихильників ознакою широкої підтримки партії. Він закликав виборців підтримати всіх кандидатів ADC, заявивши, що це допоможе подолати труднощі та проблеми безпеки у штаті Імо й Нігерії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обіцянки кандидатів

Голова партії в зоні Оверрі Бен Мере закликав прихильників поширювати програму ADC у кожному окрузі та селі штату. Він запевнив членів партії, що її структура в зоні є згуртованою та готовою боротися за перемогу на майбутніх виборах.

Кандидат ADC до Сенату від округу Імо-Схід Учена Офоегбу заявив, що його головними завданнями будуть подолання бідності та ефективне законодавче представництво. Він назвав серед передвиборчих обіцянок підтримку молоді й жінок, відновлення сільських доріг та поліпшення медичних послуг у громадах. За його словами, партія також планує представити стратегії захисту голосів виборців.

Кандидат до Палати представників від федерального округу Оверрі Окей Амаді пообіцяв приділяти увагу безпеці, медичним послугам і підзвітності, зокрема через регулярне звітування про роботу. Він також заявив про намір відстоювати інтереси свого округу в законодавчому органі. Під час заходу партійні прапори вручили кандидатам ADC до парламенту штату та Національної асамблеї.

Читай нас у