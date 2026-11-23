Адміністрація греків-кіпріотів вислала двох російських дипломатів через підозри у шпигунстві, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Politico. За даними двох посадовців адміністрації, дипломатам наказали залишити країну минулого тижня.

Підозри у зборі даних

Посадовці заявили, що розвідувальні служби нібито виявили мережу, яка намагалася отримати засекречену інформацію про безпеку адміністрації греків-кіпріотів та Європейського Союзу.

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За їхніми твердженнями, двох дипломатів підозрюють у веденні розвідувальної діяльності на користь Росії — держави-агресора — під дипломатичним прикриттям. Вони також нібито контактували з громадянами, які мали доступ до конфіденційної інформації.

Технології під обмеженнями ЄС

Як стверджують посадовці, мережа також намагалася отримати дані про технології, передавання яких до Росії заборонене санкціями ЄС. Незалежних підтверджень цих тверджень у повідомленні не наведено.

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