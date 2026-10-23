Адміністрація Тиграю закликала повстанців скласти зброю — Al Jazeera

Представник нової тимчасової адміністрації Тиграю в Ефіопії Редае Галефом Вольдеселассі закликав повстанців скласти зброю та повернутися до мирного життя. Заява пролунала після того, як сили, союзні з урядом Ефіопії, взяли під контроль Мекелле — столицю регіону Тиграй.

«Зараз не час зводити рахунки — я закликаю вас повернутися до своїх домівок і продовжити цивільне життя», — сказав Вольдеселассі в Мекелле, повідомляє Al Jazeera. Він заявив, що повстанські сили слабшають, і відкинув можливість повернення ними контролю над містом.

Заклик продовжувати опір

За кілька годин до цього генерал-лейтенант Фіссеха Кідану, якого в телеефірі назвали командувачем тиграйської армії, заявив про намір продовжувати бойові дії. У зверненні на новому повстанському телеканалі Tigray Broadcast Media він сказав, що Тиграй «усе ще перебуває у стані війни», та закликав місцеві ополчення й добровольців долучатися до опору. Місце його перебування не розкрили.

Кідану закликав атакувати позиції, які утримують урядові сили, попри перевагу союзних із владою Ефіопії сил у безпілотниках і важкому озброєнні. Народний фронт визволення Тиграю також заявляв про значні втрати урядових сил, однак Associated Press не зміг незалежно перевірити ці твердження.

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Тимчасова адміністрація та бойові дії

Бійці Народного фронту визволення Тиграю залишили Мекелле на початку жовтня після входу до міста союзних з урядом формувань. Після цього влада Ефіопії створила в регіоні шестимісячну тимчасову адміністрацію, яка має відновити послуги, сприяти поверненню переміщених жителів і підготувати вибори.

Водночас бойові дії в регіоні тривають. Жителі Мекелле повідомили про удар безпілотника у вівторок: за їхніми словами, загинули чотири людини, ще шестеро дістали поранення, коли вантажили кіз у вантажівку. Ці дані незалежно не підтверджені.

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед раніше звинуватив Народний фронт визволення Тиграю в примусовому вербуванні молоді замість роззброєння, передбаченого мирною угодою, укладеною в Преторії у листопаді 2022 року. Відновлення боїв фактично зруйнувало цю домовленість, яка завершила війну 2020–2022 років у Тиграї.

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