Адміністрація Трампа дозволила штатам відкласти виключення з Medicaid — The Independent

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила штатам до 1 липня не виключати з Medicaid людей, які не відповідають новим вимогам щодо роботи, навчання або волонтерства, а також не відмовляти їм у страховому покритті. Водночас штати мають і надалі перевіряти, чи відповідають заявники та учасники програми цим умовам, повідомляє The Independent.

Нові правила мають набути чинності на національному рівні з 1 січня. Штати готують персонал, проводять навчання та налаштовують технологічні системи для їх запровадження. Центри послуг Medicare та Medicaid заявили, що штати просуваються в підготовці, однак стикаються з труднощами впровадження.

Умови для учасників програми

Правило стосується багатьох людей, які отримують Medicaid через добровільне розширення програми в 40 штатах. Для збереження покриття вони повинні працювати або займатися волонтерством щонайменше 80 годин на місяць чи навчатися щонайменше на половину повного навчального навантаження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Винятки передбачені для людей, старших за 64 роки, тих, хто доглядає за дітьми до 14 років, а також осіб, яких визнали надто вразливими за станом здоров’я для роботи. Федеральна влада також закликає штати використовувати дані інших державних відомств для перевірки зайнятості, щоб зменшити обсяг документів, які мають подавати учасники програми.

Побоювання щодо бюрократичних бар’єрів

Критики правила наголошують, що більшість людей, на яких воно поширюється, вже працюють, але можуть втратити страхове покриття через труднощі з оформленням документів. У Небрасці, де вимоги почали застосовувати у травні, понад дев’ять із десяти людей, яким поновлювали покриття в липні та серпні, відповідали вимогам.

Водночас 533 особам відмовили у продовженні покриття. Для більшості причиною стала відсутність документів, що підтверджують роботу або право на виняток; 43 людини втратили покриття через невиконання нової вимоги. Демократи в Конгресі заявляли, що прагнуть скасувати ці правила, а сенатор Рон Вайден і конгресмен Френк Паллоне звернулися до адміністратора CMS Мехмета Оза з проханням відкласти їх запровадження.

Читай нас у