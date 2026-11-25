Адміністрація президента США Дональда Трампа не розкрила імена донорів, які внесли близько 300 млн доларів на державний рахунок, кошти з якого використовують для проєктів реконструкції у Вашингтоні. Як повідомляє The Independent з посиланням на The New York Times, гроші надійшли приблизно за два місяці до публікації, однак урядові записи не вказують, чи був це один донор або кілька жертводавців.

Кошти для проєктів у столиці

Рахунок спочатку створили для збору пожертв на потреби Служби національних парків США. Від минулого року Трамп використовує його для фінансування великих проєктів у столиці. Кошти з рахунку допомогли оплатити роботи біля відбивального басейну Меморіалу Лінкольна, заплановану тріумфальну арку заввишки 250 футів на Потомаку, а також бальну залу Білого дому, яку нині будують.

За даними The New York Times, історично на цей рахунок надходило менш ніж 100 млн доларів на рік. Від інавгурації Трампа на нього надійшло майже увосьмеро більше коштів, ніж цей звичний річний рівень, зазначило видання.

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Питання щодо прозорості

Речник Міністерства внутрішніх справ США відмовився надати The New York Times подробиці про походження грошей. Натомість він заявив, що Трамп зробив для перетворення столиці країни на «сяючий маяк» більше, ніж будь-який інший президент в історії США.

Колишній юрист Міністерства внутрішніх справ Тоні Айріш, який поінформував The New York Times про внесок, висловив подив його розміром і відсутністю інформації про донорів. За його словами, через брак прозорості неможливо встановити, чи прагнуть жертводавці отримати певні державні пільги.

У жовтні The Washington Post отримала внутрішні документи, в яких були названі донори 330 млн доларів на бальну залу Білого дому. Серед них — Nvidia, Apple і родина Адельсонів. Загальну вартість проєктів, частина яких фінансується коштом платників податків, The New York Times оцінила більш ніж у 1 млрд доларів.

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