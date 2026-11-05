Адміністрація Трампа обговорювала з Іраном депортацію іранців — PBS NewsHour

У США оприлюднені судові документи свідчать, що адміністрація президента Дональда Трампа підтримувала контакти з іранськими посадовцями щодо депортації громадян Ірану під час війни. Як повідомляє PBS NewsHour, контакти стосувалися оформлення проїзних документів і пошуку можливих шляхів для видворення людей зі Сполучених Штатів.

Порядок повідомлення суду

З документів, які суд оприлюднив у четвер, випливає, що ще в середині жовтня адміністрація заявляла про плани депортувати іранців через неназвану третю країну. Коли саме влада мала намір здійснити такі видворення, не уточнюється.

Суддя Ана Рейєс зобов’язала уряд повідомляти суд за 24 години про остаточно затверджені плани депортації іранців до Ірану або іншої країни. Крім того, уряд має надати письмове повідомлення за п’ять днів до здійснення такого видворення.

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Позов щодо даних шукачів притулку

Інформація стала відомою в межах чинного позову. У судових матеріалах стверджується, що імміграційні органи США передавали іранській владі конфіденційні відомості про іранців, які звернулися по притулок. Позивачі вважають, що це порушує імміграційні правила США та може наражати цих людей на небезпеку. Міністерство внутрішньої безпеки США заперечувало передачу іранській стороні даних із заяв на притулок.

Сотні листів між американськими імміграційними посадовцями показали, як США та Іран координували повернення понад 100 іранців трьома імміграційними рейсами у вересні та грудні 2025 року, а також у січні 2026 року. Депортації іранців безпосередньо до Ірану раніше були рідкісними через відсутність дипломатичних відносин між країнами та можливий ризик переслідування депортованих.

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