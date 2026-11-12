Адміністрація Трампа планує продати частину федеральних земель у США — The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує впродовж наступних років продавати частину федеральних земель штатам, місцевим органам влади та племінним громадам. Це передбачено новим стратегічним планом Міністерства внутрішніх справ США на 2026–2030 роки, повідомляє The Hill.

Продаж земель і природоохоронні витрати

У документі зазначено, що відомство прагне скоротити обсяг земель у федеральній власності, запропонувавши їх придбати штатам, місцевій владі та племенам. Міністерство розраховує завдяки продажам зосередити ресурси на ключових федеральних обов’язках і землях загальнонаціонального значення.

Частину коштів від таких угод можуть повернути покупцям для природоохоронних проєктів в іншій частині відповідного штату, місцевості або племінної території. У плані вказано, що це має поліпшити доступ американців до рекреаційних зон і водночас зменшити фінансову відповідальність федеральних платників податків за управління землями.

Занепокоєння щодо подальшого перепродажу

Директорка з комунікацій Center for Western Priorities Кейт Гретцінгер висловила занепокоєння, що штати, місцева влада або племена після придбання ділянок зможуть перепродати їх приватним забудовникам. За її словами, забудовників можуть цікавити землі поблизу населених пунктів, якими місцеві жителі часто користуються для відпочинку.

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Торік республіканці в Сенаті намагалися включити положення про продаж державних земель до законопроєкту президента Трампа Big Beautiful Bill, однак згодом прибрали його після суттєвої двопартійної критики.

Консолідація персоналу

Стратегічний план також містить намір «консолідувати» персонал Міністерства внутрішніх справ. Документ не пояснює, що саме це означатиме, а речники відомства не відповіли на запит The Hill про те, чи передбачає це звільнення.

За даними The Washington Post, адміністрація також розглядає реорганізацію Служби національних парків і Служби охорони рибних ресурсів та дикої природи США, зокрема можливі зміни місць роботи працівників. Окремий звіт Служби охорони рибних ресурсів та дикої природи рекомендує скоротити персонал центрального та регіональних офісів, щоб перерозподілити посади на роботу в заповідниках.

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