Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила Верховний суд США не допустити поновлення тимчасового захисного статусу для сотень тисяч громадян Венесуели. Як повідомляє The Hill, уряд США вважає, що виконання рішення суду нижчої інстанції спричинить хаос і суперечитиме попереднім розпорядженням Верховного суду.

Аргументи адміністрації

Генеральний соліситор США Джон Сауер заявив, що поновлення статусу змусить владу негайно звільнити з імміграційного утримання близько 1 800 осіб, які не є громадянами США. За його словами, це також завадить чинним депортаційним процедурам.

Сауер стверджує, що навіть короткочасне набрання чинності судовою забороною суттєво зашкодить уряду. За його оцінкою, імміграційні органи будуть змушені звільняти людей, яких згодом може бути неможливо знайти та повторно затримати. Він також попередив про плутанину з дозволами на роботу для тисяч людей під час подальшого судового розгляду.

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Перебіг справи

Торік Верховний суд США двічі тимчасово дозволяв адміністрації припинити дію Temporary Protected Status, або TPS, для венесуельців на час розгляду справи. На початку листопада суд офіційно повернув справу щодо Венесуели до Апеляційного суду дев’ятого округу США.

Апеляційний суд дев’ятого округу видав розпорядження, яке фактично має поновити статус венесуельців після п’ятниці, якщо Верховний суд не втрутиться. TPS запровадили у 1990 році для іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своїх країн через збройний конфлікт, природні катастрофи або інші надзвичайні обставини. Статус захищає отримувачів від депортації та дає їм можливість оформити дозвіл на роботу.

Трамп звинувачував адміністрацію Джо Байдена у зловживанні програмою після поширення її дії на загалом 17 країн. Одержувачі TPS та імміграційні організації оскаржують обмеження програми, заявляючи, що адміністрація перевищує повноваження та діє з расової упередженості.

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