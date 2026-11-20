Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до федерального апеляційного суду з проханням закрити позов щодо сертифікації результатів виборів до Сенату США від Аляски, на яких перемогла демократка Мері Пелтола. Про це повідомляє The Guardian.

Позов подали ще до проміжних виборів. У ньому адміністрація вимагала не сертифікувати результат у разі перемоги Пелтоли, доки не буде проведено розслідування щодо можливої плутанини виборців. Підставою стала присутність у бюлетені ще одного кандидата на ім'я Ден Салліван — так само звати чинного сенатора-республіканця.

Результати голосування

Мері Пелтола здобула 50,13% голосів, отримавши більше голосів, ніж усі інші кандидати разом. Серед її суперників були чинний сенатор Ден Салліван та інший кандидат — Деніел Салліван.

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Адміністрація Трампа попросила суд визнати справу такою, що втратила предмет розгляду, через два дні після вирішення перегонів. За даними видання, адміністрація не пояснила, як могла б перевірити, чи були виборці дезорієнтовані, з огляду на таємницю голосування.

Суперечка довкола кандидата з однаковим ім'ям

Верховний суд Аляски раніше постановив, що участь другого Саллівана у виборах є законною. За даними видання, демократи нібито залучили його до перегонів, аби він відтягнув голоси від чинного сенатора-республіканця.

Під час кампанії The New York Times повідомляла, що співробітники штабу Пелтоли були причетні до схеми із залученням кандидата-двійника. Пелтола заперечила свою участь у заохоченні другого Саллівана балотуватися. Вона, представниця народу юпік, разом із сенаторкою-обраницею від Міннесоти Пеггі Фланаган стане однією з перших двох корінних американок у Сенаті США.

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