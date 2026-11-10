Адміністрація Трампа виділить $10 млрд штатам на сільську медицину — The Hill

У США адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про надання 10 млрд доларів 50 штатам у межах другого етапу програми фінансування сільської медицини. Кошти є частиною п’ятирічного фонду обсягом 50 млрд доларів, створеного торік законом One Big Beautiful Act, повідомляє The Hill.

Як розподілятимуть кошти

За даними Центрів послуг Medicare і Medicaid США, програма Rural Health Transformation Program має поліпшити доступ до медичної допомоги, її якість та результати лікування в сільських громадах країни. Після другого року фінансування у фонді залишиться 30 млрд доларів, які планують щороку розподіляти між штатами до 2030 року.

Кожен штат-учасник щороку отримуватиме базове фінансування у 100 млн доларів. Це становить приблизно половину річного бюджету програми. Іншу половину розподілятимуть з урахуванням чисельності сільського населення штату, заходів, передбачених його планом трансформації сільської медицини, та політичних рішень.

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Найбільші суми отримають Техас і Аляска

Найбільші обсяги фінансування в межах другого траншу передбачені для Техасу та Аляски: понад 280 млн і 270 млн доларів відповідно.

Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що нове фінансування має розширити доступ до медичної допомоги, посилити кадровий потенціал сільської медицини та підтримати профілактику захворювань. Адміністратор Центрів послуг Medicare і Medicaid Мехмет Оз зазначив, що очікувана тривалість життя жителів сільської місцевості США на три роки менша, ніж у міських жителів.

Водночас, за оцінкою незалежної дослідницької організації KFF, п’ятирічний фонд на 50 млрд доларів є меншим за прогнозоване скорочення федеральних витрат Medicaid у сільських районах — 137 млрд доларів протягом десяти років.

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